Macaristan Başbakanı Orban'dan bir hamle daha: Washington'a gidecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban günü Kiev, Moskova ve Pekin'den sonra Washington'u da ziyaret edeceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı görevini de yürüten Orban ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş ve Zelenskiy'le görüşmüştü.

Kiev'in ardından AB'yi ve NATO'yu şoke ederek Moskova'ya giden Orban, burada Putin ile görüşmüş ve AB'yi eleştirerek, "Hiçbir şey yapmadan barışın gelmesini bekleyemezsiniz" açıklamasını yapmıştı.

AB ise bu görüşmede Orban'ın kendilerini temsil etmediği açıklamasını yapmıştı.

Moskova'nın ardından Çin'in başkenti Pekin'e geçen Orban, Çin lideri Xi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Görevi 3.0" ifadesini kullandı. Orban, "Çin, barış şartlarını yaratılmasında en anahtar güç. Bu sebeple iki ay önce Xi'nin Budapeşte'ye ziyaretinin ardından Pekin'e geldim" açıklamasını yaptı.

Orban'ı eleştiren bir demeç de Almanya'dan gelirken, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, "Bizi temsil etmiyor, kendi politikası" dedi.

Orban ve ABD Başkanı Biden'ın birbirlerine mesafeli oldukları bilinirken, Macar Başbakan ve ABD Başkan adayı Donald Trump, sosyal medyada ortak paylaşımlar yaparak sıkı müttefiklik ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.