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        Haberler Dünya Macaristan lideri Orban: Batı Balkanlar, Brüksel'den aldıklarından çok daha fazlasını hak ediyor | Dış Haberler

        Macaristan lideri Orban: Batı Balkanlar, Brüksel'den aldıklarından çok daha fazlasını hak ediyor

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban,tüm Batı Balkan ülkelerinin istikrara kavuşarak AB'ye katılmasının önemli olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:09
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        'Batı Balkanlar daha fazlasını hak ediyor'
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        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini gündemde tutmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Batı Balkanlar bugüne kadar Brüksel'den aldıklarından çok daha fazlasını hak ediyor. Bu ülkelerin çok önceden AB üyesi olması gerektiğini söylemek istiyorum.” dedi.

        Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Macar mevkidaşı Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi.

        Liderler, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

        Başbakan Orban, bir halk için ulusal çıkarların, ideallerin ve ulusal gururun korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

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        Macaristan'ın AB’ye başkanlık etmesi nedeniyle bugünkü görüşmelerde Kuzey Makedonya'nın birliğe üye olma konusunu ele aldıklarını kaydeden Orban, tüm Batı Balkan ülkelerinin istikrara kavuşarak AB'ye katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Orban, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğini gündemde tutmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Batı Balkanlar bugüne kadar Brüksel'den aldıklarından çok daha fazlasını hak ediyor. Bu ülkelerin çok önceden AB üyesi olması gerektiğini söylemek istiyorum." dedi.

        Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasındaki anlaşmazlıkla ilgili Mickoski'ye bir öneri sunduğunu aktaran Orban, tarafların istekli olması halinde Macaristan'ın uygun bir çözüm bulmak için arabuluculuk yapabileceğini vurguladı.

        "KUZEY MAKEDONYA'YLA MÜZAKERELERİN BAŞLAMAMASI TARİHİ BİR HATA"

        Orban, Kuzey Makedonya'nın 2005 yılından bu yana Hırvatistan'la birlikte AB üyeliğine aday olduğunu hatırlatarak, "O tarihten bu yana Hırvatistan AB üyesi oldu, Kuzey Makedonya ile ise müzakereler henüz başlamadı. Bu, AB açısından çok büyük bir hata ve bunu tarihi bir hata olarak nitelendirebilirim.” ifadelerini kullandı.

        Başbakan Mickoski ise ülkesinin AB’ye üyelik süreci için çok çalışmaya ve ülkedeki sorunları çözmeye devam edeceklerini söyledi.

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        Ayrıca Mickoski, ülkesinin AB üyelik sürecinin Arnavutluk’tan ayırılmasının Bulgaristan ve ülkesindeki muhalefeti memnun ettiğini kaydetti.

        Halkının umudunu kaybetmemesi ve hayal kırıklığına uğramaması gerektiğine dikkat çeken Mickoski, "Arnavutluk hükümetine müzakerelerde başarılar diliyorum ve umarım en kısa sürede müzakereleri tamamlayıp AB'ye üye olurlar. Umarım biz de bir gün o ailenin ve masanın bir parçası olabiliriz." dedi.

        Bölge basında dün çıkan haberlere göre Bulgaristan'ın baskısı sonucu, AB aday ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un üyelik süreçleri ayrıldı ve Arnavutluk’un AB’ye katılım müzakerelerinde ilk fasıl 15 Ekim’de açılacak.

        AB ile 2022’de ilk hükümetler arası konferansı yaparak katılım müzakerelerine başlayan Kuzey Makedonya'nın ise ülkedeki Bulgarları Anayasa'sına dahil etmeden AB ile fasıl açamayacağı belirtildi.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #macaristan
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