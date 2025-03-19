UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Türkiye ile karşılaşacak.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Bir yıl önce Türkiye ile Budapeşte’de hazırlık maçı oynadı. Daha sonra Türkiye, Euro 2024’e gitti ve harika iş çıkardı. Bana göre turnuvada sürprizlerden biriydi. Turnuvadan önce kimse bu noktaya geleceklerini tahmin etmezdi. Çok iyi iş çıkardılar. Çeyrek finale kadar geldiler. Bu çok iyi bir sonuç. Daha sonra Uluslar Ligi’nde de iyi iş çıkardılar. Sadece son maçta kaybettiler. Bu yüzden bizimle bu oynuyorlar" diye konuştu.

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Pazartesi toplandıklarını söyleyen Rossi, "Sadece 1 antrenman yapabildik. Her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre milli takımda form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bu oyuncular bir takım oluşturmuyor ve birbirlerini tanımıyorlar. Takım arkadaşlarının neler yapıp, yapamayacağını bilen takım halinde gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİZDEN DAHA İYİ" Türkiye'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Türkiye, kağıt üzerinde tabii ki bizden daha iyi. Bizim yaklaşık 2 katımız değerlemeye sahip. Bunu birkaç kere söylemiştim; oyuncuların değerleri kağıt üzerinde olmaz, sahada olur. Biz de yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyarsak her şey olabilir" açıklamasında bulundu.