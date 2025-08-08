Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 3. mücadele! Filenin Efeleri-Macaristan maçı hangi kanalda?

        Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri-Macaristan maçı hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak. Geri sayım sürerken Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri kadrosu belli oldu. Peki, Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri-Macaristan maçı hangi kanalda? İşte, Macaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı ve başlangıç saati.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 15:44 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri, 3. maçında Macaristan'a konuk oluyor. Ay-yıldızlı takımın Macaristan maçı kadrosu belli oldu. Voleybolseverler ise Macaristan-Türkiye maçı canlı izle kanalı ve başlangıç saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Macaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri-Macaristan maçı canlı yayın kanalı, başlangıç saati ve maç kadrosu.

        2

        MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Macaristan-Türkiye voleybol maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü TSİ 19:00’da başlayacak.

        3

        MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak Filenin Efeleri’nin Macaristan mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FİLENİN EFELERİ’NİN MACARİSTAN MAÇI KADROSU

        Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

        Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

        Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

        Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

        5

        MACARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Filenin Efeleri'nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi