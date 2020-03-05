Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Maccabi Tel Aviv'le deplasmanda karşılaştı. Avrupa Ligi'nin lideri olan temsilcimiz, rakibine 77-75'lik skorla mağlup olurken 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 77-75 mağlup oldu.

Karşılaşmanın başında dışarıdan şutları kaçıran ve ribauntlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, 3. dakikada 19-4 geriye düştü. Rakibinin top kayıplarını 7-0'lık seriyle değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, 6 top kaybı yaptığı ilk çeyreği 21-11 geride tamamladı.

Maçın 2. periyoduna Simon'un 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes; topu iyi paylaşarak Micic ve Singleton ile basketler buldu. Konuk ekip, Moerman'ın 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 üstünlük yakaladı. Periyodun son saniyesinde Simon ile bir basket daha bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarıya da Simon ile iyi başladı ve 21. dakikada farkı 10 sayıya (46-36) çıkardı. Larkin ve Micic'in etkisiz kalmasıyla organize olmakta zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında Wilbekin ile skor üreten Maccabi Tel Aviv, 24. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 50-51. Pleiss ile boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes, 3. periyodu 59-57 önde tamamladı.

Maccabi Tel Aviv, 4. periyodun başında Reynolds ile basket bularak 59-59 beraberliği yakaladı. Savunma ribauntlarını toplamaya başlayan Anadolu Efes, Beaubois'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 8 sayıya (69-61) çıkardı. Ev sahibi ekip, Caloiaro'nun üst üste 3 sayılık basketleriyle oyuna ortak olmasını bildi ve Hunter'ın smaç basketiyle 39. dakikada 73-71 öne geçti. Son dakikaya 75-71 geride giren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketi sonrası faul atışından bulduğu basketle 75-75 beraberliği yakaladı. Bitime 9,6 saniye kala 77-75 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, son hücumu iyi değerlendiremeyince sahadan bu şekilde mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, 11 maç sonra THY Avrupa Ligi'nde yenildi. Liderliğini sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 4. kez mağlup oldu.

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya),Olegs Latisevs (Letonya),Anne Panther (Almanya)

Maccabi Tel Aviv: Bryant, Wilbekin 21, Acy 4, Hunter 15, Zoosman 11, Avdija 4, Dorsey 3, Cohen, Reynolds 7, Jackson 6, Stoudemire, Caloiaro 6

Anadolu Efes: Beaubois 13, Micic 14, Singleton 4, Anderson 2, Pleiss 10, Larkin 10, Moerman 8, Simon 14, Doğuş Balbay, Dunston

1. Periyot: 21-11

Devre: 36-42

3. Periyot: 57-59