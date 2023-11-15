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        Haberler Spor Voleybol Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a ilginç ödül! - Voleybol Haberleri

        Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a ilginç ödül!

        Bir dönem Türkiye'de VakıfBank forması giyen ve şu anda kariyerine İtalyan ekibi Imoco Conegliano'da devam eden Isabelle Haak, Firenze maçının MVP'si seçildi. Haak'a maç sonunda matkap seti hediye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:00
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        Isabelle Haak'a ilginç ödül!
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        Bir dönem ülkemizde VakıfBank'ta forma giyen Isabelle Haak, İtalya Ligi'nde Imoco Volley Conegliano - Firenze maçına damga vurdu.

        MATKAP SETİ HEDİYE EDİLDİ

        Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen İsveçli yıldıza matkap seti hediye edildi.

        Isabelle Haak, Firenze karşılaşmasında 18 sayı ürettirken bu müsabakada yüzde 69'luk hücum yüzdesi yakaladı. Haak, ayrıca Firenze maçında 2 servis sayısı üretti.

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