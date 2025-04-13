Macron'a "Canın cehenneme" demişti! Netanyahu oğlunu savundu

Başbakan Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Yair Netanyahu'nun Macron'a hakaret etmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etse de oğlunun "ülkesinin geleceğini önemseyen gerçek bir siyonist" olduğunu aktardı.

Netanyahu, paylaşımında "Her vatandaş gibi o da kişisel görüşlerini açıklama hakkına sahiptir, ancak Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunduğu tweetine verdiği yanıtın tarzı benim için kabul edilemezdir." ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin devletini tanıyabilecekleri açıklamasını "yanlış bulduğunu" ifade eden Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron, ülkemizin bağrında, tek amacı İsrail'in yıkılması olan bir Filistin devleti fikrini desteklemeye devam ederek büyük bir hata yapmaktadır." dedi.

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Başbakan Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasının "gerçeklerden kopuk hayaller" olduğunu öne sürdü.

Oğlu Yair gibi Fransa'nın sömürgelerine işaret eden Başbakan Netanyahu, "Varlığımızı tehlikeye atmayacağız ve bağımsızlıkları Fransa'yı hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak olan Korsika, Yeni Kaledonya, Fransız Guyanası ve diğer topraklara bağımsızlık verilmesine karşı çıkanların ahlaki vaazlarını kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.