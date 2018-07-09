Macron açıkladı: Fransa'da İslam'a 'çerçeve ve kurallar'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles'daki Kongre konuşmasında, Fransa'da İslam konusunda açıklamalarda bulundu.

Macron, sonbahardan itibaren Fransa'da İslam'a bir çerçeve ve kurallar sunulacağını söyledi.

Macron'un açıklamalarından satır başları:

"Fransa'da özgürlük dokunulmazdır. Herhangi bir dini dogmanın bunu zedelemesine izin verilemez. Fransa'da İslam'ın bir çerçevesi ve kuralları olması lazım. Cumhuriyet'in kurallarına uyulması için.

Cumhuriyet herkese inanma ve inanmama özgürlüğü tanır. Bir radikal İslam vizyonu bu kuralları tehdit ediyor, tanımıyor. Herkes bilmeli ki Fransa'da kişisel özgürlük ve seçimler, başka vatandaşların haklarını ihlal etmedikçe, dokunulmazdır.

Kimse bunları, bir dini dogma adına tartışma konusu yapamaz. Biliyorum ki, Müslüman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bunu biliyor ve onaylıyor.

Sonbahardan itibaren Fransa'da İslam'a bir çerveve ve kurallar sunacağız; her yerde Cumhuriyet kurallarına saygı duyularak uygulanması için."