Macron'dan Afrika zirvesi 0:00 / 0:00

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Macron, Afrika devletlerinin liderlerini ve uluslararası kuruşların liderlerini Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Afrika kıtasının salgın sonrası toparlanması için düzenlenen zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salı günü Paris'te Afrika liderleri ve kredi kuruluşlarının başkanlarını ağırladı.

Macron'un ev sahipliği yaptığı zirvede 30 kadar Afrika ve Avrupa devlet başkanının yanı sıra Uluslararası Para Fonu gibi küresel finans kurumlarının başkanları bir araya getirildi.

Fransa'nın bu çabası bir zamanlar sömürge gücü olan rolünü Afrika kıtasında tekrar biçimlendirme çabası olarak yorumlanırken Afrika kıtasının 2023'ün sonuna kadar 300 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olacağı tahmin ediliyor.

AFRİKA'YA BORÇ İPTALİ

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, salı günü Fransız radyosuna verdiği demeçte, "Afrika'nın özelliği, diğer tüm kıtaların yaptığı gibi bugün ekonomisini koruyacak ve canlandıracak mali araçlara sahip olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Macron, Afrika'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söylerken, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Afrika ülkelerine yatırım yapmanın ve likitide vermenin çok önemli olduğuna dikkat çekerken Afrika ülkelerine yönelik borç iptallerinden bahsetti.

Dünya finans şefleri nisan ayında Uluslararası Para Fonu'ndaki rezervleri 650 milyar dolar artırma ve gelişmekte olan ülkelerin salgınla başa çıkmalarına yardımcı olmak için borç ödeme dondurmasını uzatmaya karar verirken Afrika'ya yalnızca 34 milyar dolar tahsis edileceği bildirildi.

Bir yetkili zirve öncesinde basın mensuplarına Fransa, gelişmiş ülkeler için planlanan Uluslararası Para Fonu'ndaki rezervleri yeniden tahsis etmek istiyor.'' açıklamasında bulundu.