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        Haberler Dünya Diplomasi Macron, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini istedi

        Macron, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini istedi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:00
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        "Gazze'deki çatışmalara insani ara verilsin"
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        Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İsrail-Filistin çatışmasını ele alan Macron, "Açık olmak gerekiyor. Sürecek bir savaş durumu içindeyiz." ifadesini kullandı.

        Macron, insani yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile yakın çalışmalar yürüttüklerini ve sadece Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da insani yardımları ulaştırmak istediklerini kaydetti.

        İsrail'in Gazze'de "hedef gözeterek" hareket etmesinin önemli olduğunu ve sivillere karşı önlemler alması gerektiğini belirten Macron, tansiyonun bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekti.

        Macron, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini yineledi.

        Gazze'deki sivil halkın korunması için çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Macron, "(Gazze) Orada olanları, bombalara maruz kalanları koruyabilmek için çatışmalara insani ara verilmesi bugün faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Macron, Gazze'deki 170 Fransız vatandaşının tahliyesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

        Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir

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        #macron
        #Gazze ateşkes
        #haberler
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