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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Madame Web'den yeni görüntüler geldi

        'Madame Web'den yeni görüntüler geldi

        Başrolünde Dakota Johnson'ın yer aldığı, Marvel Evreni'nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb'in köken hikayesi Madame Web filminden yeni görseller yayınlandı. Film 16 Şubat'ta vizyona girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:04
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        'Madame Web'den yeni görüntüler geldi
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        Marvel Evreni’nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb’in köken hikayesi Madame Web filminden yeni görseller yayınlandı. Ünlü oyuncu Dakota Johnson’ın Cassandra Webb’i canlandırdığı film, süper kahraman tutkunlarında heyecan yaratıyor. Yönetmenliğini daha önce "Orange Is the New Black", "Dexter", "Anatomy of a Scandal" gibi ünlü dizilerin yönetmenliğini yapmış olan SJ Clarkson’ın üstleniyor.

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        FİLMİN KONUSU

        Manhattan'da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışan Cassandra, sezgi yetenekleri ile gelecekte olacakları görmeye başlar. Geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken, güçlü yeteneklere sahip olan üç genç kadınla bir bağ kurar... Bu üç genç kadın hayatlarını tehdit eden bu ölümcül maceradan sağ çıkabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrileceklerdir.

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        Aksiyon dolu filmde, Dakota Johnson’ın Cassandra Webb’i canlandırırken, Johson’a Sydney Sweeney, Isabela Merced ve Celeste O’Connor gibi isimlere eşlik ediyor.

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Madame Web”, 16 Şubat’ta vizyonda olacak

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        #Madame Web
        #Marvel
        #Dakota Johnson
        #film
        #TME Films
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