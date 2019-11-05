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HaberlerSağlık

Maden suyunun cilde faydaları nelerdir? Maden suyu ile maske tarifi

Maden suyunun faydaları saymakla bitmez, içerken dahi cildimize fayda sağlar. İçerisinde bulunan yüksek miktarda ki "silis" cildimizde ki kırışıklığın önüne geçer. Cildimize faydası dokunan maden suyunun maske tarifi haberimizde...

Maden suyunun cilde faydaları nelerdir?

Maden suyu içerdiği bazı maddeler ve mineraller açısından özellikle cilt için de oldukça faydalı olabilecek etkileşimler sağlamaktadır.

Maden suyunun cilde faydaları

  • Doğal maden suyunu cilt temizlerken kullanmak cildin gençleşmesine de faydalı olmaktadır.
  • Cildin üzerinde bulunan ölü tabakanın yenilenmesine ve onarılmasına etki eder.
  • Cildin üzerinde bulunan bakterilerin temizlenmesini sağlar.
  • Ciltte bulunan sivilce, akne ve siyah noktaların temizlenmesine etkili olur.
  • Cildin pürüzsüz olmasını sağlayarak, canlandırır.
  • Cildin tabakasında biriken yağ ve kirlerin temizlenerek arınmasını sağlar.

Düzenli olarak; doğal maden suyu ile cildin temizlenmesi belli süre sonra cildin gençleşmesini ve kötü etkilerden arınmasını sağlayarak sağlıklı bir görünüm oluşmasına yardımcı olacaktır.

Doğal maden suyunu kullanmadan önce cildin sabunla yıkanarak ılık su ile durulanması gerekir. Sonrasında bir pamuk ile yüzün her yerine uygulayın ve kurumasını sağlayın. Maden suyu cilt tabakasının alt katmanlarına inerek; cildin alttan beslenmesini sağlar. Geceleri makyajınızı temizledikten sonra tonik yerine maden suyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sabah temizliğinde de uygulamak gereklidir.

Maden suyu ile maske

İki yemek kaşığı doğal kil, bir yemek kaşığı badem yağı ve bir bardak maden suyunu karıştırıp yüz ve boyun bölgenize uygulayın. 20 dakika sonra yıkayın. Cildin sıkılaşmasını ve bakterilerin temizlemesini sağlayacaktır.

Sivilceler için maske

Bir bardak maden suyuna; bir yemek kaşığı zeytinyağı ve 10 damla limon suyu ekleyip karıştırın. Bu karışımı sivilceli kısımlara pamuk ile sürün. Yarım saat bekletip yıkayın. Sivilcelerin düzelmesini sağlayacaktır.

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