Mafra - Oliveirense maçı rakamları

Portekiz 2.Lig maçında Mafra ile Oliveirense, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 6 puanlı Mafra 8. sırada bulunuyor, Oliveirense 2 puana sahip ve 15. sırada. Mafra son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Oliveirense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 468 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mafra kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Oliveirense sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Mafra önceki hafta Desportivo Aves mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oliveirense ise Leixoes maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Mafra, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Oliveirense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oliveirense 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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