Trabzon'da, maganda kurşunuyla ölen Metehan Mutlu (25) toprağa verilirken, gözaltına alınan şüpheli M.C.A. (31) ise tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kerem Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için kente gelenlerin de içinde olduğu bir arkadaş grubu, eğlenmek için sahildeki barakada buluştu. Bu sırada aynı gruptan M.C.A., tabanca ile havaya ateş etti.