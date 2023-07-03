Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Maganda kurşununa hedef olan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
ABONE OL

Maganda kurşununa hedef olan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni 20 yaşındaki Ali Sayan, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Son dakika: Maganda kurşununa hedef olan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.

Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklandı
GÜNDEM Başkent'te ormanlık alanlara giriş yasağı
Trabzon'da bina bu hale geldi: 1 ölü - Son Dakika Haberler
GÜNDEM Bina bu hale geldi: 1 ölü
Yasağa uyulmuyor! Milli Park'ta piknik ve kamp tehdidi - Güncel haberler
GÜNDEM Munzur'da yasağa uyulmuyor! Milli Park'ta piknik ve ...
DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2023 | Temmuz zammıyla en düşük uzman ve aile hekimi doktor maaşları ne kadar olacak?
GÜNDEM Doktor maaş zammı netleşiyor!
İzmir'deki makas cinayetinin ardından hukuki görüş: Ceza miktarları yükseltilmeli - Son dakika haberler
GÜNDEM Makas cinayetleri için hukuki görüş: Yasal düzenleme ...
Diyarbakır, Mardin ve Batman'da tatilde 13 kişi boğuldu
GÜNDEM Diyarbakır, Mardin ve Batman'da tatilde 13 kişi ...
Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2023 net en düşük kapıcı maaşı kaç TL?
GÜNDEM Apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu?
Tıp mezunu otobüs şoförü cinayete kurban gitti! - En son haberler
GÜNDEM Tıp mezunu otobüs şoförü cinayete kurban gitti!
Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından öldürüldü! - En son haberler
GÜNDEM Çocuklarının gözü önünde sevgilisi tarafından ...
Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.