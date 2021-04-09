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HaberlerGündem3. SayfaMAGANDA TERASTA! Rezidanstan kurşun yağdırdı! - Haberler
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Son dakika haberler... Kağıthane'de rastgele açılan ateş evinde uyuyan çifte dehşet yaşattı

İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren anlar yaşandı. İlçede, gece yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta bulunan bir binaya isabet etti. O sırada evlerinde uyuyan aile ölümden döndü. Dehşet anlarını anlatan Büşra İşbilir "O kurşun bize de gelebilirdi. Yarım santim ile kurtulduk diyebilirim" dedi

MAGANDA TERASTA! Rezidanstan kurşun yağdırdı! - Haberler
Rezidanstan kurşun yağdırdı!
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DHA

İlçede Perşembe günü sabah 04.00 sıralarında yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta evlerinde uyuyan İşbilir ailesinin camından girerek önce duvara daha sonra da kapıya isabet etti.

DHA'da yer alan habere göre, o anda iki çocuğu ile uyuyan aile üyeleri neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini yere attı. Kurşun isabet eden camdan düşen parçacıklar Büşra İşbilir´in gözüne geldi. Bir süre yerde yatan karı koca silah seslerinin kesilmesinin ardından kalkarak etrafı kontrol etti.

İşbilir çifti, camdan giren kurşunun duvardan sekerek kapıya saplandığını gördü. Ali İşbilir, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ali İşbilir olayın ortaya çıkması için emniyete giderek şikayette bulundu.

"O KURŞUN DİĞER ODADAN GİRSEYDİ RANZADA YATAN ÇOCUĞUMA GELEBİLİRDİ"

Olayı anlatan Büşra İşbilir "Gece saat 04.00 sıralarıydı. Uyuyordum. Çocuğum rahatsız olduğu için ona bakmak için kalktım. Daha sonra uyudum. 20 dakika sonra bir patlama sesi geldi. Ben dolu yağıyor zannettim. Eşim de kurşun olduğunu anladı. Beni yere doğru çekmeye çalıştı. Cam patladığı için cam parçaları gözüme geldi. Ben tam kalkamadım. Beni sürükleyerek diğer tarafa çekti. Daha sonra çok sayıda silah sesi geldi. Yan taraftaki binaya da geldi. Ayakta olsaydık kurşunlar bize de isabet edebilirdi. O kurşun burada değil de burada olsaydı bize de gelebilirdi. Yani yarım santim ile kurtulduk diyebilirim. O kurşun bu odadan değil de öbür odadan girseydi çocuğum üst kat ranzada yatıyordu. Direk ona gelebilirdi" dedi.

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