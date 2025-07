Mağaraların terörle mücadelede önemi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât bölgesinde üç yıl önce şehit düşmüş bir askerin naaşını arama çalışmaları sırasında, terör örgütü tarafından hastane olarak kullanılmış bir mağarada 12 Mehmetçiğin şehit düştüğü, 19 askerin yaralandığı metan gazı zehirlenmesi olayı, gözlerin mağara ve yer altı tünellerine çevrilmesine yol açtı. Bu konuda TSK da bir soruşturma başlattı.

Terör örgütü PKK’nın uzun yıllardır kırsalda, dağlık alanda üslenme ve lojistik için kullandığı yer altı tünelleri ve mağaralar, savaş stratejilerinde de önemli yer tutuyor. Bu mağara ve tünellere düzenlenecek operasyonlar da her zaman ayrı bir uzmanlık, eğitim, strateji ve taktik yaklaşımlar gerektiriyor.

Yer altı tünel ve mağaraları; geçmişten bugüne her zaman hasımlardan korunmak, faaliyetleri gizlemek ve yaşamın sürdürülebilirliği için bir sığınak imkânı sağlayan alanlar oldu. Teknolojide gelişmeler, gün geçtikçe yer altı tünel ve mağaralara ilgiyi azaltsa da son yıllarda yeryüzünde eylemleri gizlemek ve saklamak isteyen terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin rağbet ettiği alanlara dönüştü.

Son dönemde kullanılan gelişmiş gözetleme, izleme ve imha etmeye dönük silah, araç-gereç ve mühimmatın yanı sıra teknik istihbarattaki gelişme, eşgüdüm ve koordinasyon terör örgütüne karada pek göz açtırmıyordu.

ÖZEL OPERASYON GEREKİYOR

Yer altı tünel ve mağaraların kendine özgü şartları, operasyonların icrasında daha fazla ilave donanım gerektirirken; keşif ve gözetleme, örtü ve korunma, ateş gücü ve muhabere ihtiyacı olarak sınıflandırılıyor.

Yer altı tünel ve mağara ortamının fiziki ve çevresel koşullarının her birinin kendine has özellikler barındırması, operasyon icra edecek kolluk birimleri ve komutan/lider personelin planlama ve uygulama bilgisinin önemini ortaya çıkarıyor. Özellikle operasyon icrası boyunca lider personelin her zaman inisiyatif kullanabilecek yeterlilikte olması gerekir.

Bu yetenek, lider personelin operasyonun doruk noktasını doğru tespit edebilmesinde etkili olurken, aynı zamanda operasyonun doruk noktasının zamanının doğru tespiti, operasyonu başarısızlıktan kurtarır. Yer altı tünel ve mağaraların güvenli hâle getirilmesi için öngörülen bir operasyonda; operasyon biriminin uygulayacağı aşamalar planlama, hazırlık, icra ve değerlendirme safhaları takip edilmesiyle gerçekleşir.