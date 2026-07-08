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        Haberler Magazin Ahu – Suat Sungur çiftinin gurur günü

        Ahu – Suat Sungur çiftinin gurur günü

        Ahu Sungur ile Suat Sungur'un profesyonel basketbol oyuncusu oğulları Ege Yücel Sungur, 3x3 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kamp kadrosuna seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Ünlü çiftin gurur günü

        Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğulları Ege Yücel Sungur, profesyonel olarak basketbol oynuyor. Ege Yücel Sungur, 3x3 23 Yaş Erkek Milli Takım Kampı kadrosuna seçildi.

        Millilerimiz, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde ülkemizi temsil edecekler.

        Ahu Sungur ve Suat Sungur, oğulları Ege Yücel Sungur'un aldığı davet ile büyük bir mutluluk ve gurur yaşadılar.

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        #Ege Yücel Sungur
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