Ahu – Suat Sungur çiftinin gurur günü
Ahu Sungur ile Suat Sungur'un profesyonel basketbol oyuncusu oğulları Ege Yücel Sungur, 3x3 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kamp kadrosuna seçildi
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:43 Güncelleme:
Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğulları Ege Yücel Sungur, profesyonel olarak basketbol oynuyor. Ege Yücel Sungur, 3x3 23 Yaş Erkek Milli Takım Kampı kadrosuna seçildi.
Millilerimiz, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde ülkemizi temsil edecekler.
Ahu Sungur ve Suat Sungur, oğulları Ege Yücel Sungur'un aldığı davet ile büyük bir mutluluk ve gurur yaşadılar.
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