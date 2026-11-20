Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin dünyaya getirdiği üç yavruya yuva arayan Akçıl, bu konuda Ajda Pekkan'dan destek istedi. Ajda Pekkan ise Chanel, Coco ve Jordan isimleri verilen üç yavruyu da sahiplenerek onlara yuva oldu.

Fotoğraflar: Instagram