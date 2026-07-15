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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway: Üçüncü çocuğuma hamileliğimi öğrenince şoka girdim

        Anne Hathaway: Üçüncü çocuğuma hamileliğimi öğrenince şoka girdim

        Geçen ay üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Anne Hathaway, hamile olduğunu öğrendiklerinde eşiyle birlikte şoka girdiklerini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        "Hamileliğimi öğrenince şoka girdim"

        Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, geçen ay üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. 43 yaşındaki sanatçı, karnı burnunda bir halde yeni filmi 'The Odyssey'in tanıtımını yaparken hamileliği hakkında konuştu.

        Seth Meyers'ın sunduğu 'Late Night' programına katılan Hathaway, eşi Adam Shulman ile birlikte üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiklerinde şoka girdiklerini itiraf ederek, "İnanılmaz. Yani ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık" dedi.

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        “Biliyorduk, biliyorduk. Ama hayır, sadece… bu şekilde sonuçlanmasına çok şaşırdık” diyen oyuncu, üçüncü çocuğa “son dakika golü” adını verdiklerini söyledi.

        Seth Meyers, kendisinin de üç çocuğu olduğunu belirtince, Hathaway, "Senin bir tavsiyen var mı?" diye sordu. "Garip bir şekilde, sanki otomatik pilota geçiyor" diyen Meyers, "Üç kişi olunca, izlemekten başka yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Önce çok korkuyorsunuz, sonra da bir dizi gibi arka arkaya izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

        14 yıldır evli olan Hayhaway ve Shulman çiftinin 10 yaşında Jonathan ve 6 yaşında Jack adında iki oğlu var. Hathaway, henüz kamuoyuna bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.

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        #Anne Hathaway
        #Hamile
        #bebek
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