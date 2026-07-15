Barbara Palvin ve Dylan Sprouse bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin ve oyuncu eşi Dylan Sprouse, bir kız çocuğu beklediklerini açıkladı.

Beş yıllık birlikteliğin ardından 2023'te evlenen çift, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. 32 yaşındaki Macar model, belirginleşen karnıyla ilk kez Cannes Film Festivali kırmızı halısında yürümüştü.

Palvin, 33 yaşındaki eşi Sprouse'un podcast yayınında kızlarını kucaklarına alacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Sprouse da "Bir kız bebeğimiz olacak. Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Palvin, bir kız çocuğu sahibi olmanın, eşini yumuşatacağına inandığını söyledi. Çift, isim konusunda hâlâ kararsız olduklarını da ekledi.

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"HAMİLELİĞİN TADINI ÇIKARAMIYORUM"

Ünlü Victoria's Secret modeli ayrıca, hamileliğinin istediği kadar keyifli geçmediğini itiraf ederken, sırt ağrısı, uyku güçlüğü ve iştah değişikliği gibi belirtilerle mücadele ettiğini söyledi.

"Bazen kendimi suçlu hissediyorum, çünkü hamileliğin tadını birçok kadın kadar çıkaramıyorum" diyen Palvin, "İlk üç aylık döneme benzer şeyler hissediyorum, çünkü aşırı derecede acıkıyorum. Yemek yemezsem midem bulanıyor. Midemdeki asit çok fazla. Daha fazla protein tüketmeliyim. İlk üç ayda da aynı hatayı yapmıştım, yeterince protein yememiştim" şeklinde konuştu.

Çiftin uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediği biliniyordu. Ancak Palvin'in endometriozis (çikolata kisti) hastalığı vardı. Bu hastalık kısırlığa neden olabiliyor. Bu nedenle ünlü model, hamile kalma şansını artırmak için Haziran 2025'te ameliyat geçirdi.