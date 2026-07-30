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        Haberler Magazin 'Bayrak Taşıyanlar' bir arada

        'Bayrak Taşıyanlar' bir arada

        Milli sporcular; Zehra Güneş, Mete Gazoz, Buse Naz Çakıroğlu ve Umut Ünlü, 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin gösteriminde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        'Bayrak Taşıyanlar' bir arada

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak olan 'Bayrak Taşıyanlar'ın galası gerçekleşti. Milli sporcular; Zehra Güneş, Mete Gazoz, Buse Naz Çakıroğlu ve Umut Ünlü'nün katılımıyla gerçekleşen gece; spor ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

        Buse Naz Çakıroğlu, heyecenını şu sözlerle ifade etti: Hepimizin çok keyif aldığı bir proje oldu. Çok mutluyum, umarım devamı gelir. Çok keyifli bir belgesel serüveni geçirdik. Kendi adıma kendim olabildiğim bir belgesel çektim. Çok keyif aldım çekerken. Belgeselin içerisinde hayatımızda dönüm noktaları olan yerler var. Hepimizin vazgeçmek istediği yerde bize motivasyon olan şeyler var. Herkesin hayatı farklı işliyor ama umarım bizden bir şeyler bulup kendi hayatlarına katabilirler bu belgeseli izleyince.

        Zehra Güneş de "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum. Bizim yaptığımız işe siz sadece sahada şahit oluyorsunuz ancak ailemizin gözünden bize şahit olabileceğiniz bir iş bu. Daha yakından göreceksiniz her şeyi" dedi. Milli Takım başarısı hakkında da konuşan Güneş, "Çok mutluyum, çok başarılıyız. Daha yeni geldik. Belgesel de bu başarıları konuştuğumuz ve neler yaptığımızı anlattığımız bir belgesel" diye konuştu.

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        Umut Ünlü ise "Çok mutluyum burada olduğum için. Biz sporcular olarak çok zorluklar yaşıyoruz bu belgeselde bunları gösterdiğimiz sahneler de var. İnşallah olimpiyatlardan sonra altın madalyalarımız ile devamını da çekeriz. Spordan önceki hayatım normal bir birey gibiydi. Son 4-5 yılda çok büyük başarılar elde ettim. Engelli bireylerin de bir şeyler yapabileceğini gösterdim. Şunu da söylemek istiyorum biz her spor ülkesiyiz. Sadece futbol değil" ifadelerini kullandı.

        Mete Gazoz da "Sadece ekran karşısında bizim yaptığımız başarılar çok basit gözüküyor ancak bunun arka planında bizim verdiğimiz emekten ziyade çok fazla da insan emek veriyor. Bu işte bunu da anlattık. Çok mutluyum böyle bir işte yer aldığım için" dedi.

        "ŞU AN ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

        Gecede yer alan oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat da "Sporu çok destekliyoruz, sporcularımızı destekliyoruz. Çok severek geldik" ifadelerini kullandı. Oğlu Atlas ile ilgili soruları da yanıtlayan Zeynep Tuğçe Bayat, "Bir kardeş ister misiniz?" sorusuna "Kardeş olsun istemedik, istemiyor değiliz ama şu an daha çok yeni zaten o yüzden öyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.

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