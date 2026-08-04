Primler yükseldi, SGK’nın gelirleri arttı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelirlerine ilişkin bu yıl peş peşe önemli değişiklikler yapıldı. Yıl başından geçerli olmak üzere tüm çalışanlar için kesilen malullük, yaşlılık, ölüm aylığı prim oranları 1 puan artırılarak yüzde 20’den 21’e çıkartıldı. Bu artıştan 2026 yılında yaklaşık 111 milyar lira gelir bekleniyor.

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Prime esas kazançlarda üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartıldı. Böylece, yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor.

Bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartıldı. Bunun gelir etkisinin ne kadar olacağına ilişkin tahminde bulunulmadı ama ilave gelir bekleniyor.

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BAĞ-KUR’luların daha önce durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek için ödedikleri prim oranları da yüzde 34,75’ten yüzde 45’e çıkartıldı. Buradan da yaklaşık 3 milyar liralık ilave gelir öngörülüyor.

PRİM GELİRLERİNE OLUMLU YANSIDI

Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirleri yapılan bu düzenlemeler dolayısıyla ilk beş aylık dönemde önemli artış kaydetti. Geçen yılın ocak – mayıs döneminde 1 trilyon 475,6 milyar lira olan SGK’nın prim gelirleri bu yıl aynı dönemde yüzde 41,2 oranında artışla 2 trilyon 83,7 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 32,6 olduğu dikkate alınırsa yüzde 6,5 oranında reel artış söz konusu oldu. Aylık bazda artışlar mart ve nisan aylarında sırasıyla yüzde 68,1 ve yüzde 61,6 olarak gerçekleşti.

DEVLET KATKISI GEÇEN YILIN ALTINDA KALDI

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Sosyal Güvenlik Kurumunun topladığı primlerin dörtte biri oranında 2008 yılından beri devlet katkısı sağlanıyor. Geçen ay TBMM’de kabul edilen kanunla devlet katkısı 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere sona erecek.

Kanun henüz yürürlüğe girmeden önce devlet katkısı beş aylık dönemde azaldı. Geçen yılın ocak – mayıs döneminde 335,2 milyar lira olan devlet katkısı bu yılın aynı döneminde 238,4 milyar lirada kaldı. Mart ve nisan aylarında devlet katkısı yapılmazken, mayıs ayındaki devlet katkısı ise 28,9 milyar lira oldu.

BÜTÇE TRANSFERLERİ GEÇEN YILKİ SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİ

Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde bütçeden SGK’ya 818,3 milyar lira para transfer edildi. Devlet katkısı geçen yıla göre 96,8 milyar lira azalmasına karşın, bu yılın aynı dönemindeki bütçe transferi 820,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

SGK AÇIĞI ARTIK DAHA YÜKSEK GÖRÜNECEK

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Devlet katkısı azalmasına rağmen prim gelirlerindeki artış dolayısıyla ilk 5 aylık dönemde SGK’nın açığı geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artış kaydetti. 2025’in ilk 5 aylık döneminde 77,8 milyar lira olan açık, bu yıl 95,4 milyar lira oldu.

Ancak, devlet katkısının sona ermesi nedeniyle bundan böyle SGK’nın açığı daha yüksek görünecek. 2025 yılında 888,7 milyar lira devlet katkısı yapıldı. SGK bu katkıyla birlikte, yıllar sonra ilk defa 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla verdi. Devlet katkısı geçen yıl sona ermiş olsaydı SGK fazla vermek yerine yılı 853 milyar lira açıkla kapatacaktı.

2026 yılında 1 trilyon 162,2 milyar lira devlet katkısı öngörülüyordu. Beş aylık dönemdeki devlet katkısı 238,4 milyar lirada kaldı. Haziran ve temmuz aylarındaki devlet katkısının ne kadar olduğunu ekim ayında öğrenebileceğiz. Devlet katkısı sona ereceği için 2026 yılından itibaren SGK’nın açığı daha yüksek görünecek.

SGK’nın açığının önemli bir kısmı 2008 yılından beri devlet katkısı ile finanse ediliyordu. Devlet katkısının kalkmasıyla açık bundan böyle tümüyle bütçe transferi ile karşılanacak. Devletin kasasından çıkan para değişmeyecek, sadece yapılan ödemenin adı değişecek.