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        Haberler Dünya İsrail'de Savunma Bakanı Katz ile ordu arasında "komutan değişimi" krizi

        İsrail'de Savunma Bakanı Katz ile ordu arasında "komutan değişimi" krizi

        İsrail basınında çıkan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın "komutan değişim" kararı krize yol açtı. Habere göre, Katz'ın kararını açıklamasının ardından Netanyahu'nun ofisinde hareketli saatler yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        İsrail'de Savunma Bakanı ile ordu arasında kriz

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth’un görevden alınarak yerine Dado Bar Kalifa’nın atanacağını açıklaması, ordu komuta kademesi ile Bakan arasında krize yol açtı.

        İsrail’in Kanal 15 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinde hareketli saatler yaşandı.

        Netanyahu'ya yakın isimler kararın arka planını öğrenmek için Katz ile iletişime geçti.

        Haberde, Katz'ın Netanyahu’nun yakın çevresine, "Bu, bir bardakta fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Onu ben kovmadım; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dado Bar Kalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti, şimdi ise bana karşı tavır alıyor." dediği aktarıldı.

        Katz, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise sözlerinin "komutanın görevden alındığı" şeklinde yansıtılmasını "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, halef tayini sürecinin aylar önce Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesiyle başlatıldığını savundu.

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        - Ordu iddiaları reddetti

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Savunma Bakanı Katz’ın beyanlarının "Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği" vurgulandı.

        Açıklamada, Avi Bluth’un Genelkurmay Başkanı'nın "tam güvenine" sahip olduğu ve bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesinin planlanmadığı kaydedildi.

        -Anlaşmazlığın arkasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kararı var

        Yerel basında çıkan haberlerde, Savunma Bakanı ile ordu yönetimi arasındaki bu açık atışmanın güvenlik bürokrasisindeki derin gerilimi gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.

        Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu olan Merkez Bölge Komutanı Bluth ile yaşadığı anlaşmazlığın temelinde, Filistinlilere yönelik saldırılarıyla bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Tal Yanon Dardik'in serbest bırakılması kararının yattığı belirtiliyor.

        Bluth'un, söz konusu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Katz'ın tepkisini çektiği ifade ediliyor.

        Temmuz 2024'te göreve gelen Bluth’un normal şartlarda 3 yıl boyunca bu görevde kalması öngörülüyordu.

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