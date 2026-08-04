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        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

        İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çiçek dahil 13 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmî belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

        Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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