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        Haberler Dünyadan Bob Dylan, Papa 14. Leo'yu Vatikan'da ziyaret etti

        Bob Dylan, Papa 14. Leo'yu Vatikan'da ziyaret etti

        Dünyaca ünlü folk ve rock müzik yıldızı Bob Dylan ile büyük bir Dylan hayranı olduğu bilinen Papa 14. Leo, Vatikan'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Papa, hayran olduğu sanatçıyı ağırladı

        Oscar ve Nobel Edebiyat ödüllü yazar ve dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan, Vatikan'da Papa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

        Her ikisi de Amerikalı olan Dylan ile Papa 14. Leo, Apostolik Sarayı'ndaki ofiste bir araya geldi.

        Katolik Kilisesi'nin 71 yaşındaki lideri, her zamanki beyaz cübbesiyle görüşmeye katılırken, 1960'ların folk ve rock yıldızı 85 yaşındaki Dylan ise siyah bir palto ve siyah eldivenler giymişti, başında da kapüşonu vardı.

        Kilise ile eğlence dünyasındaki isimler arasında köprü kurmasıyla tanınan Cizvit rahip ve Vatikan yetkilisi Antonio Spadaro, Instagram hesabında bu görüşmenin ayarlanmasına yardımcı olduğunu belirtti. Spadaro, "Tarihi bir nitelik taşıyan bu buluşmanın bir parçası olmanın verdiği duyguyu hissetmemem imkansız. Apostolik Sarayı'nda atılan her adımda, her an her şeyin olabileceği hissi hakimdi" ifadesini kullandı.

        Vatikan basın ofisi, Papa ve Dylan'ın ne üzerine konuştuğuna dair bir açıklama yapmadı.

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        PAPA BİR BOB DYLAN HAYRANI

        ABD'nin Chicago şehrinde doğup büyüyen Papa, bir Dylan hayranı olarak biliniyor. Papa, temmuz ayında yayımlanan bir kitabın önsözünde, Dylan'ın 1963 tarihli nükleer karşıtı protesto şarkısı 'Go Away You Bomb'dan (Defol Git Bomba) bir alıntı yapmıştı.

        Dylan bir papayla ikinci kez buluştu. İlk buluşma, 1997’de 2. John Paul’leydi. Bologna konserinde ‘Knocking’ on Heaven’s Door’ şarkısı dahil dört şarkı söyleyen sanatçı, John Paul’le el sıkışmıştı.

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        #Bob Dylan
        #Papa 14. Leo
        #vatikan
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