Bruce Springsteen: Eleştirel vatanseverliğe inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle gündemde olan ünlü müzisyen Bruce Springsteen, yakın zamanda yayımlanan 'Bruce Springsteen: Finding America in Song' adlı özel programında, vatanseverlik hakkında konuştu. Gerçek bir vatansever olmanın, Amerika'nın kusurlarıyla yüzleşmek, hükümeti ve yurttaşları daha iyisini yapmaya teşvik etmekle ilgili olduğunu söyleyen Springsteen, “Eleştirel vatanseverliğe inanıyorum” dedi.

Springsteen, “Bence vatanseverliğin tanımı budur; ülkenizi o kadar çok seviyorsunuz ki, ona açıkça bakmaya, hatalarını fark etmeye, daha iyi bir yer olması için onu teşvik etmeye ve kalbinizde sizi bekleyen bir ülke taşıdığınıza inanmaya hazırsınız” ifadesini kullandı.

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"AMERİKA PERVASIZ BİR YÖNETİMİN ELİNDE"

Springsteen, Donald Trump döneminde politik olarak en açık sözlü Amerikalı sanatçılardan biri olarak öne çıkıyor. Kısa süre önce, bolca protest şarkısı ve Beyaz Saray'a yönelik eleştiriler içeren 'Umut ve Hayaller Ülkesi' adlı turnesini tamamlayan Springsteen, geçtiğimiz aylarda, bir konserinde, "Sevdiğim Amerika, 50 yıldır hakkında yazdığım, dünya çapında umut ve özgürlük ışığı olan Amerika, şu anda yozlaşmış, beceriksiz, ırkçı, pervasız ve hain bir yönetimin elinde" ifadelerini kullanmıştı.

"KURUMUŞ BİR ERİK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Trump da müzik efsanesinin görünüşüne saldırarak karşılık vermiş, dünyaca ünlü rock müzisyenini "kötü" ve "çok sıkıcı bir şarkıcı" olarak nitelendirmişti. Springsteen'in görünüşüne yönelik çıkış yapan ABD Başkanı, "Çok kötü bir estetik cerrahın elinden çok zarar görmüş kurumuş bir erik gibi görünüyor. Açık ara farkla seçim kazanan bir başkana nefret kusan bu adam tam bir ezik" demişti.

Springsteen'in 'Trump Saplantısı Sendromu'na yakalandığını söyleyen Trump, destekçilerine Springsteen'in konserlerini boykot etmeleri çağrısında bulunmuştu.