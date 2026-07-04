Bülent Ersoy estetik yaptırdı

Türk sanat müziğinin 'diva'sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan 74 yaşındaki sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK UZUN YILLARDIR BOTOKS BİLE YAPTIRMAMIŞTIM"

Bugüne kadar estetik işlemlere mesafeli olduğunu belirten Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum.