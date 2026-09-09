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        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Biricik: Ayvalık'ı seviyorum

        Burcu Biricik: Ayvalık'ı seviyorum

        Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Ayvalık'a taşındığı yönündeki iddialara açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        Taşınma iddialarına yanıt

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Burcu Biricik, önceki gün Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.

        "İŞLER BAŞLADI"

        Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yoğun çalışma temposunun başladığını belirterek, "İşler başladı, kış sezonu yavaş yavaş başlıyor" dedi.

        "SEVİYORUM ORAYI"

        Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan "Ayvalık'a taşındılar" iddialarına da açıklık getiren Biricik, böyle bir durumun olmadığını belirterek, "Ayvalık tatlı geçiyor. Bu yaz gerçi çalıştım, çok orada duramadım. Sezonda orada değildim ama seviyorum orayı" ifadelerini kullandı.

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        #Burcu Biricik
        #oyuncu
        #ayvalık
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