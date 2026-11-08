Celine Dion, Metallica konserinde kendinden geçti

Celine Dion, Metallica'nın Las Vegas'taki konserinde hayali gitar çalıp, kendinden geçmiş galde görüldü. 58 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı, oğulları Eddy ve Nelson Angelil ile birlikte konser salonunun balkonundan konseri izledi.

Hayali gitar çalarken coşkuyla dans eden Kanadalı sanatçı, ikonik metal grubunun hit şarkılarını dinlerken yumruklarını havaya kaldırdı, kendini müziğe bıraktı.

Dion, altı yıl aradan sonra sahneye dönüşünü simgeleyen Paris konser serisini yeni tamamlamıştı. Sanatçının konserlerinin ikinci etabı Mayıs 2027'de başlayacak.

Dion geçen ay açılış gösterisi sırasında seyircilere, "Ağlamayacağıma söz vermiştim. Bu gece sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylemek istiyorum" diyerek ağlamıştı.

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Dion, nadir görülen nörolojik hastalık 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi almasının ardından sahneyi bırakmıştı. Yürüme ve hareket kabiliyetinde kısıtlamaya neden olan hastalık, kas spazmlarına ve ses tellerinde hasara yol açmasıyla biliniyor. Şarkıcı, Aralık 2022'de bu rahatsızlığa yakalandığını açıklamıştı.