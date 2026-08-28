Country müzik efsanesi Dolly Parton'ın 450 milyon dolarlık servetini kim yönetecek?

Country müziğin kraliçesi Dolly Parton, 60 yıllık bir kariyerin ardından, geriye 450 milyon dolarlık devasa bir imparatorluk bıraktı. Salı günü 80 yaşında hayatını kaybeden yedi Grammy ödüllü efsanevi şarkıcının varlıkları arasında, tahmini 120 milyon dolar değerinde üç bin şarkılık bir katalog, tahmini 165 milyon dolarlık Dollywood tema park hissesi, Tennessee'de yaklaşık 10 milyon dolar değerinde geniş bir mülk, geniş bir gardırop ve hatıra eşyaları yer alıyor.

Bu servetin nasıl bölüşüleceği ve Parton'ın imparatorluğunun parçalarını nihayetinde kimin kontrol edeceği şimdilik gizliliğini koruyor. 60 yıllık eşi Carl Dean'i 2025'te kaybeden ve çocuğu olmayan ünlü şarkıcının mirasını kime bıraktığı bilinmiyor.

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KARDEŞLERİ VE YEĞENLERİ VAR

Dolly Parton'ın yayın haklarını büyük bir şirkete satmak yerine kendi yayıncılık şirketine sahip olması nedeniyle, vefatının müzik kataloğunun yönetimini aksatmaması bekleniyor. Telif hakları ve bunlardan elde edilen gelir, kataloğunu yönetecek mirasçılarına geçecek.

11 kardeşle birlikte kalabalık bir ailede büyüyen Parton'ın geride altı kardeşi kaldı. Ölümünden önce kanserle mücadele ettiğini gizli tutan Parton'ın geride kalan çok sayıda yeğeni de var.

MİRAS DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Daily Mail'e göre, sanatçının mirasının detayları o kadar sıkı bir şekilde gizli tutuldu ki, Parton'ın uzun süredir iş ortaklarından bazıları bile ölümünden sonra ne olacağını anlamakta zorlandı. Ünlü yıldızla yaklaşık 40 yıl birlikte çalışan bir kaynak, Parton'ın mal varlığı planlamasıyla ilgili ayrıntıları son derece gizli tuttuğunu, ancak geniş ailesinin servet konusunda tatsız bir mahkeme savaşı başlatmasının beklenmediğini belirtti.

Kaynak, "Hepsine çok iyi bakıyor. Aralarında bir kavga yok, çünkü hepsine çok adil davranılıyor" dedi.

Hayattayken yaptığı bağışlarla adından söz edilen Parton'ın servetinin büyük bir kısmının hayır kurumlarına gitmesi bekleniyor.