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        Haberler Magazin Didem Balçın: Her şeye yetişemiyorum

        Didem Balçın: Her şeye yetişemiyorum

        Oyuncu Didem Balçın, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında annelik, iş hayatı ve babasıyla ilgili duygularını anlattı. Mayıs 2025'te babasını kaybeden Balçın, yas sürecinin zamanla nasıl değiştiğini dile getirirken "Yas yaşandı ve bitti gibi bir durum yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        "Her şeye yetişemiyorum"

        Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu olan oyuncu Didem Balçın, çalışma hayatıyla anneliği bir arada yürütmenin zorluklarını ve babasının kaybının ardından yaşadığı duygusal değişimi anlattı. Nisan 2021’de anne olan Balçın, hayatın yoğun temposunda her şeye yetişemediğini söylerken anneliğe ve yas sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Çalışma hayatı ile annelik sorumluluklarını bir arada yürütmenin kolay olmadığını dile getiren Didem Balçın, ev ve çocukla ilgili her şeyi istediği gibi yapamadığını söyledi. Oğlu Alican'ın kendisinin yoğun yaşamına uyum sağladığını belirten oyuncu, bu durumla ilgili vicdanının rahat olduğunu ifade etti.

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        Balçın, “Her şeye yetişemiyorum. Evimde yemek yok. Yemek yapamıyorum çünkü vaktim yok. Çocuğumu okula bırakıyorum ama alamıyorum, onunla okul çıkışı parkta oynayamıyorum. Eşime masa hazırlayayım, evi toparlayayım, yapamıyorum” dedi.

        "OĞLUM İÇİN ÇALIŞIYORUM VİCDANIM RAHAT"

        Eşi Can Aydın'ın kendisine destek olduğunu ve bu konuda kendisini şanslı hissettiğini belirten oyuncu, annelik ve iş hayatı arasındaki dengeyi şu sözlerle anlattı: Eşim bana destek olan biri, çok şanslıyım. Geçen gün birisi bana, ‘Başka biri olsa bunu kabul etmez bu kadar çok çalışan birini’ dedi. Oğlum da benim hayatıma uyumlandı, ben onun hayatına değil. Ben onun için çalışıyorum, vicdanım rahat. Ben şanslıyım ama eksiklerim var mı? Tabii ki var.

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        Mayıs 2025’te babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybeden Didem Balçın, yas sürecinin kendisi için nasıl ilerlediğini de anlattı. Kaybın ardından ilk aylarda yaşadıklarını tam olarak anlamlandıramadığını belirten oyuncu, yasın belirli bir zaman diliminde yaşanıp sona ermediğini vurguladı.

        "YAS YAŞANDI VE BİTTİĞİ GİBİ BİR DURUM YOK"

        Balçın, “Yasımı çok yaşayamadığımı düşünüyorum bazen, geliyor. Yas yaşandı ve bitti gibi bir durumu yok. Bazı anlarda çok fazla hissediyorum. İlk 6-7 ay anlayamadım. Doğum gününde bir vurdu, sonra birinci yılında sersemledim” ifadelerini kullandı. Babasını zaman zaman hiç beklemediği anlarda hatırladığını söyleyen oyuncu, bir oyunun provası sırasında da aklına babasının geldiğini anlattı.

        "BABAMI KAYBETTİĞİMDEN BU YANA DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

        Babasının kaybının ardından duygusal olarak daha güçlü hissettiğini dile getiren Didem Balçın, bu kaybın hayata bakışını da değiştirdiğini söyledi. Babasının korumacı bir insan olduğunu belirten oyuncu, onun yokluğuna rağmen varlığını hâlâ hissettiğini ifade etti. Balçın, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı: Babam gittiğinden beri duygu olarak daha güçlü hissediyorum kendimi. Babam çok korumacıydı, hâlâ varlığını çok hissediyorum. Babamdan sonra sakinleştim. Artık daha net hayır diyebiliyorum.

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