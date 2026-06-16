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        Haberler Objektife Takılanlar Dilara Sümbül, Ege'nin serin sularında serinledi

        Dilara Sümbül, Ege'nin serin sularında serinledi

        Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Dilara Sümbül, Ege'nin serin sularında yüzerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:16 Güncelleme:
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        Ege'nin serin sularında serinledi

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilara Sümbül, tatil yapmak için soluğu Bodrum Yalıkavak'ta aldı.

        Bir süre güneşlenen oyuncu, sıcak havadan bunalınca serinlemek için iskeleden denize girdi.

        Uzun süre suda kalan Dilara Sümbül, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

        Keyifli vakit geçiren oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Dilara Sümbül
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