Dilara Sümbül, Ege'nin serin sularında serinledi
Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Dilara Sümbül, Ege'nin serin sularında yüzerken görüntülendi
Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:16 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilara Sümbül, tatil yapmak için soluğu Bodrum Yalıkavak'ta aldı.
Bir süre güneşlenen oyuncu, sıcak havadan bunalınca serinlemek için iskeleden denize girdi.
Uzun süre suda kalan Dilara Sümbül, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.
Keyifli vakit geçiren oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.
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