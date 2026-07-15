Ebru Yaşar: Müziğin dili tek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Yaşar, senfoni konseriyle hayranlarıyla buluştu. Senfonik düzenlemelerin şarkılara yeni bir ruh kattığını belirten Yaşar, "Normal orkestramla verdiğim konserlerden bile daha fazla keyif alıyorum. Keşke bu 60 kişilik senfoni orkestrasını her yere götürebilsek. Çok büyük ve maliyetli bir organizasyon ama bu heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında yaşatmayı çok isterim" dedi.

"SENFONİYLE BİRLİKTE ESERLER BAMBAŞKA BİR KİMLİK KAZANIYOR"

Senfoni konserlerinin şarkıları evrensel bir boyuta taşıdığını söyleyen Yaşar, "Dünyada farklı diller konuşuluyor ama müziğin dili tek. Notalar ortak. Senfoniyle birlikte eserler bambaşka bir kimlik kazanıyor. Söylerken adeta uçuyorum" ifadelerini kullandı.

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"EŞİM BENİ SAHNEDE GÖRÜYOR"

Yoğun çalışma temposunun aile hayatına da yansıdığını anlatan Ebru Yaşar, "Eşim bana 'Daha da yoğunlaştın' diyor. Beni görebilmek için çocuklarla birlikte senfoni konserime geldi. Hem ailemi hem de işimi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Teknolojiyi yakından takip ettiğini belirten Ebru Yaşar, yapay zekânın müzik dünyasında önemli bir gelişim olduğunu ancak sahnedeki duygunun yerini alamayacağını vurguladı. Yaşar, "Şimdilik yapay zekâyla düet planlamıyorum. Gerçek sanatçı arkadaşlarımla yeni düetler yapmaya devam edeceğim" dedi.