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        Haberler Magazin Emel Sayın'dan Türkan Şoray'lı paylaşım: Dünya güzelimle

        Emel Sayın'dan Türkan Şoray'lı paylaşım: Dünya güzelimle

        Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Türkan Şoray ile yıllar önce çekilen samimi bir fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        "Dünya güzelimle"

        Türk sineması ve müziğinin iki dev ismi yıllar sonra sosyal medyada yapılan paylaşımla yeniden adından söz ettirdi. Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, kişisel arşivini açarak takipçilerini geçmişe götüren özel bir kare yayımladı.

        Yeşilçam'ın Sultanı ünvanlı oyuncu Türkan Şoray ile yan yana çekilen neşeli fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Sayın, paylaşımına düştüğü samimi notla da dikkat çekti. İki efsane ismin kahkahalarla karşılıklı oturduğu ve ellerini tuttuğu samimi anlara övgüler yağdıran Emel Sayın, Şoray'a "Dünya Güzeli Türkan'ımla bazen şarkı da söyleriz" sözleriyle seslendi.

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        Fotoğraflar: AA, Instagram

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