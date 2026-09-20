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        Haberler Magazin Ersin Tatar’dan 'Sevdan Bir Ateş' setine sürpriz ziyaret

        Ersin Tatar’dan 'Sevdan Bir Ateş' setine sürpriz ziyaret

        Show TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in setine, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'e sürpriz ziyaret

        Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, reytinglerde elde ettiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin setine Ersin Tatar’dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önceki dönem Cumhurbaşkanlarından Ersin Tatar, yapımını CNP Film’in üstlendiği ve başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ın paylaştığı, büyük ilgiyle takip edilen dizinin çekim alanını ziyaret ederek oyuncular ve yapım ekibiyle bir araya geldi.

        Başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar başta olmak üzere tüm ekip, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ersin Tatar’a teşekkür etti.

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        Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.

        'Sevdan Bir Ateş', her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşuyor.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #Ersin Tatar
        #dizi
        #show tv
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