Ersin Tatar’dan 'Sevdan Bir Ateş' setine sürpriz ziyaret

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, reytinglerde elde ettiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin setine Ersin Tatar’dan sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önceki dönem Cumhurbaşkanlarından Ersin Tatar, yapımını CNP Film’in üstlendiği ve başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ın paylaştığı, büyük ilgiyle takip edilen dizinin çekim alanını ziyaret ederek oyuncular ve yapım ekibiyle bir araya geldi.

Başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar başta olmak üzere tüm ekip, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ersin Tatar’a teşekkür etti.

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Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.

'Sevdan Bir Ateş', her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşuyor.