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        Haberler Magazin Alina Boz'dan yeni hamilelik pozları

        Alina Boz'dan yeni hamilelik pozları

        Eşi Umut Evirgen ile ilk çocuklarını bekleyen Alina Boz, yeni hamilelik pozlarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        2 Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haberle gündeme gelmişti.

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        Ağustos ayında sürpriz bir paylaşıma imza atan ikili, düzenledikleri cinsiyet partisiyle bir kız bebeklerinin olacağını duyurmuştu.

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        Ünlü çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        Zaman zaman sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını yayımlayan 28 yaşındaki oyuncudan yeni kareler geldi.

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        Fotoğraflarda karnının iyice büyüdüğü görülen Boz, karelerini takipçileriyle paylaştı.

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        Öte yandan Alina Boz, daha önce hamileliğini öğrendiği ilk dönemlerde saç dökülmesi sorunu yaşadığını söylemişti. Boz, bu durum karşısında aldığı önlemi dile getirerek, "Saçım daha az dökülsün diye hamileliğimi öğrendiğimde saçımı kestirdim çünkü çok dökülüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Alina Boz
        #umut evirgen
        #hamilelik
        #bebek
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