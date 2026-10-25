Alina Boz'dan yeni hamilelik pozları

Öte yandan Alina Boz, daha önce hamileliğini öğrendiği ilk dönemlerde saç dökülmesi sorunu yaşadığını söylemişti. Boz, bu durum karşısında aldığı önlemi dile getirerek, "Saçım daha az dökülsün diye hamileliğimi öğrendiğimde saçımı kestirdim çünkü çok dökülüyordu" ifadelerini kullanmıştı.