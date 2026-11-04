Anthony Hopkins setteki haliyle yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı
Anthony Hopkins, 89 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen, sinema tutkusundan vazgeçmiyor. Efsanevi aktör, yeni filminin setinde son derece enerjik haliyle görüntülenince "Yaş sadece bir sayıymış!" dedirtti
Anthony Hopkins, ABD'nin California eyaletine bağlı Pasadena kentinde son filmi 'A Visit to Grandpa's'ın setinde görüntülendi.
88 yaşındaki efsanevi Galli aktör, yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlarcasına enerjik ve neşeli bir şekilde çekimlere katılırken görüldü.
Hopkins, filmde Catherine Zeta-Jones, Aimee-Ffion Edwards, Aneurin Barnard, Geraldine James ve Artie Wilkinson-Hunt ile birlikte rol alıyor.
Galli şair ve yazar Dylan Thomas'ın 1938 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan film, kırsal bir Galler çiftliğinde eksantrik büyükbabasıyla yaz geçiren ve burada hayal gücü ile macera dolu bir dünyaya adım atan genç bir çocuğun hikayesini anlatıyor.
İki Oscar ödülü getiren oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda başarılı bir besteci de olan Anthony Hopkins, son 60 yılda yazdığı orkestra eserlerinden oluşan bir seçkiyi albüm olarak çıkarmıştı. 'Life is a Dream' albümü, ağustos ayında listelerin zirvesine yerleşti. Albümün yayımlanmasından bir hafta sonra elde edilen bu zirve başarısı, Hopkins'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra süregelen bestecilik tutkusunun bir göstergesi niteliğindeydi.
'Kuzuların Sessizliği', 'Hannibal', 'Joe Black' ve yakın zamanda 'Baba' (The Father) gibi önemli filmleriyle hafızalara kazınan Hopkins, albümü hakkında şunları söylemişti: Müzik benim ilk arzumdu, ilk dileğimdi. Hayatım boyunca müzik besteledim. Bu parçaların bazıları on yıllardır benimle birlikte ve hâlâ onlara geri dönüyorum.