Anthony Hopkins setteki haliyle yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı

İki Oscar ödülü getiren oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda başarılı bir besteci de olan Anthony Hopkins, son 60 yılda yazdığı orkestra eserlerinden oluşan bir seçkiyi albüm olarak çıkarmıştı. 'Life is a Dream' albümü, ağustos ayında listelerin zirvesine yerleşti. Albümün yayımlanmasından bir hafta sonra elde edilen bu zirve başarısı, Hopkins'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra süregelen bestecilik tutkusunun bir göstergesi niteliğindeydi.