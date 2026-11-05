Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam

"ÇOK BONKÖR VE CÖMERTTİR"

Arda Turan'ın karakterinden de söz eden Aslıhan Doğan Turan, "Duygusallığını geçiyorum ama çok merhametlidir. Arda iyi biridir, kalbi iyidir. Çok iyi bir baba, çok fedakâr. Çocuklarını çok seviyor. Ailesinin mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapar. 'Karım iyi hissetsin, karım mutlu olsun, çocuklarım iyi hissetsin, mutlu olsun' diye düşünür. Arda, kendini ailesine ve dostlarına adamış bir insan. Maddi anlamda söylemiyorum; çok bonkör ve cömerttir, etrafına hep yardımcı olmak ister" diye konuştu.