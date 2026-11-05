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        Haberler Magazin Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam

        Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam

        Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan ile evliliklerindeki kıskançlık dengesini anlattı. Turan, "İkimiz de kıskançız ama evlilikte bunlar çok törpülendi. Ben Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018 yılında evlenmişti. Çiftin Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti. Aslıhan Doğan Turan, katıldığı bir programda ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

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        "BU YOLA ZOR OLDUĞUNU BİLEREK ÇIKTIM"

        Göz önünde bir hayat yaşamanın zorluklarına değinen Aslıhan Doğan Turan, "Ben bu yola zor olduğunu bilerek çıktım. Zaten zor olduğu için birkaç sene Arda'yla bu yola çıkamadım. Çok zorlandım, 'Hani ben bununla baş edebilir miyim?' diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi, sevgili olduğumuz dönemlerde sürekli ayrılıp barışırdık" dedi.

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        "İLİŞKİMİZİ EVLİLİĞE GÖTÜREN ETKENLERDENDİ"

        'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Aslıhan Doğan Turan, ayrılık dönemlerinde yaşadıkları anıları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Böyle inatlaşmalar oluyor; ben kapıyı açmıyorum. Bir keresinde site güvenliğini arayıp "Arda Bey giremez" demiştim. Böyle saçma sapan şeyler yaşandı ama bunlar ilişkinin tadı tuzu. Belki de ilişkimizi evliliğe götüren etkenlerdendi. Ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk. Bence arada bir kavga olması lazım; bu, kimyayı ve tutkuyu güzel kılıyor, her şeyi dengeliyor.

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        "ÇOK BONKÖR VE CÖMERTTİR"

        Arda Turan'ın karakterinden de söz eden Aslıhan Doğan Turan, "Duygusallığını geçiyorum ama çok merhametlidir. Arda iyi biridir, kalbi iyidir. Çok iyi bir baba, çok fedakâr. Çocuklarını çok seviyor. Ailesinin mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapar. 'Karım iyi hissetsin, karım mutlu olsun, çocuklarım iyi hissetsin, mutlu olsun' diye düşünür. Arda, kendini ailesine ve dostlarına adamış bir insan. Maddi anlamda söylemiyorum; çok bonkör ve cömerttir, etrafına hep yardımcı olmak ister" diye konuştu.

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        "İKİMİZ DE KISKANÇIZ"

        Evliliklerindeki kıskançlık dengesine de değinen Aslıhan Doğan Turan, "İkimiz de kıskançız ama evlilikte bunlar çok törpülendi. Mesela ben Arda'nın sinir olacağı bir fotoğrafı paylaşmam" açıklamasında bulundu.

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