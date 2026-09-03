Atiye: Atraksiyonlu bir doğum oldu

Kalabalık bir eve sahip olduklarından bahseden şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim evimiz zaten gürültülü, kaotik bir ev; 20 tane kedi var. 4'üncü çocuğumuz oldu. Gelen misafirler evde zorlanıyor ve neye odaklanacağını şaşırıyor. Neredeyse 30 kişilik bir aile... Evde uyku biraz zor.