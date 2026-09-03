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        Haberler Magazin Atiye: Atraksiyonlu bir doğum oldu

        Atiye: Atraksiyonlu bir doğum oldu

        Geçtiğimiz günlerde 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren şarkıcı, Atiye, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenen; ilk çocuğu Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, 3'üncü çocukları Rumi'yi ise 2024'te kucağına alan Atiye, geçtiğimiz günlerde 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kızına Imany adını veren Atiye, doğumdan sonra Şişli'deki özel bir hastanede eşi Erol Sebebci ile objektif karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        "SON HAFTALARIM AĞIR GEÇTİ"

        Şarkıcı, "Çok mutluyuz, yine atraksiyonlu bir doğum oldu. Benim genelde hamilelik süreçlerim rahat geçer ama son haftalarım biraz ağır geçti. Çok şükür Imany çok sağlıklı doğdu" dedi.

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        Kalabalık bir eve sahip olduklarından bahseden şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim evimiz zaten gürültülü, kaotik bir ev; 20 tane kedi var. 4'üncü çocuğumuz oldu. Gelen misafirler evde zorlanıyor ve neye odaklanacağını şaşırıyor. Neredeyse 30 kişilik bir aile... Evde uyku biraz zor.

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        #atiye
        #Erol Sebebci
        #Imany
        #doğum
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