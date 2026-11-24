Bradley Cooper dokuz yaşındaki kızı Lea ile baba-kız günü yaptı
Bradley Cooper, eski sevgilisi Irina Shayk'tan olan dokuz yaşındaki kızı Lea ile New York'ta baba-kız günü yaparkan görüntülendi
Ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, eski kız arkadaşı süper model Irina Shayk'tan olan kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikte görüldü. Amerikalı oyuncu ile Rus modelin 2015 ile 2019 yılları arasında süren ilişkisinden doğan kızları Lea şimdi dokuz yaşında.
51 yaşındaki Bradley Cooper, dün kızı Lea ile New York'ta görüntülendi. Kızını okuldan alan oyuncu, onunla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı.
Ekim 2023'ten bu yana Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid ile ilişki yaşayan Cooper'ın sol elindeki alyans dikkat çekti.
İlişkilerini Instagram üzerinden ilk kez Mayıs 2025'te paylaştıkları karelerle açıkça duyuran çiftin 2026 içinde evleneceği konuşulmuştu.
Cooper ve Hadid ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Hadid, aynı zamanda kızını da kameralardan uzak büyütüyor.
Bradley Cooper ve Irina Shayk, kızının görüntülenmesine bugüne kadar hiç karşı çıkmadı. Lea'nın yüzünün tanınmasından da rahatsızlık duymuyorlar.