Ünlü oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, eski kız arkadaşı süper model Irina Shayk'tan olan kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikte görüldü. Amerikalı oyuncu ile Rus modelin 2015 ile 2019 yılları arasında süren ilişkisinden doğan kızları Lea şimdi dokuz yaşında.