Büşra Develi: Fransız diyorlardı Gürcü çıktım
Ünlü oyuncu Büşra Develi, genetik test yaptırdığını söyleyerek "Yüzde 74 Gürcü çıktım" dedi
Büşra Develi, özel yaşamına dair bilinmeyenlerini anlattı. Annesinin Trabzonlu, babasının ise Bayburtlu olduğu söyleyen oyuncu, "İzmit’te doğup büyüdüm. 11 yaşında Antalya'ya taşındık. Babamı kaybettikten sonra 18 yaşında konservatuvara hazırlanmak amacıyla tek başına İstanbul’a geldim" dedi.
Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü oyuncu, genetik test yaptırdığını söyledi.
Fatih Altaylı, Celal Şengör’ün Develi’ye duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı: Celal Şengör’e göre Türkiye’nin en güzel kadını Büşra Develi’dir. Celal, ‘O Fransız, Türk değil’ diyor.
Ünlü oyuncu bu sözler üzerine kökenini merak ederek genetik test yaptırdığını açıkladı. 1.82 boyunda olduğunu belirten Develi, "Kendi merakımdan gen testi yaptırdım, yüzde 74 Gürcü çıktım" dedi.