Cedi Osman: Bir ömür daha var
Ebru Şahin ve Cedi Osman, evliliklerinin 4'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 21:34 Güncelleme:
1
Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında Makedonya'da hayatlarını birleştirmişti.
2
Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında Makedonya'da hayatlarını birleştirmişti.
3
Son olarak evliliklerinin dördüncü yılını kutlayan çift, paylaşımlarıyla gündeme geldi.