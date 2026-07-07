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        Haberler Magazin Cedi Osman: Bir ömür daha var

        Cedi Osman: Bir ömür daha var

        Ebru Şahin ve Cedi Osman, evliliklerinin 4'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında Makedonya'da hayatlarını birleştirmişti.

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        Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında Makedonya'da hayatlarını birleştirmişti.

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        Son olarak evliliklerinin dördüncü yılını kutlayan çift, paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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        32 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından düğünlerinden kareler paylaşarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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        Cedi Osman ise aynı şekilde düğün anlarına ait fotoğrafları paylaşarak, "Bir ömür daha var" notuyla romantik bir mesaj yayımladı.

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        #cedi osman
        #ebru şahin
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