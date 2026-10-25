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        Haberler Dünyadan Dakota Johnson ile Machine Gun Kelly aşk yaşıyor

        Dakota Johnson ile Machine Gun Kelly aşk yaşıyor

        Bir aydır birlikte oldukları konuşulan oyuncu Dakota Johnson ile şarkıcı Machine Gun Kelly, iki gün üst üste birlikte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Aralarında bir süredir aşk söylentisi olan oyuncu Dakota Johnson ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, Los Angeles'ta bir stüdyodan birlikte çıkarken görüntülendi.

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        İkili, otoparkta yan yana yürürken fotoğraflandıklarını fark etse de, birlikte görüntülenmekten kaçınmadı.

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        İkili daha sonra kırmızı bir spor arabaya bindi. Bu esnada Kelly, Johnson'a gentilmen davranarak, yukarı doğru açılan kapıyı tutuyordu.

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        Çift daha sonra Kelly'nin kullandığı arabayla gözden uzaklaştı.

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        Çift, bir gün önce de Los Angeles'ta aynı otelden ayrılırken grüntülendi. Gece 23.30'da ayrılan ikili, arkadaşlarının kullandığı bir araca bindiğinde neşeli görünüyordu.

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        37 yaşındaki Dakota Johnson ile ve 36 yaşındaki Machine Gun Kelly'nin Eylül 2026 itibarıyla yeni bir ilişkiye başladıkları tahmin ediliyor. İkili, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin geçen yaz gerçekleşen düğününde tanıştıktan sonra bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

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        'Grinin Elli Tonu' yıldızı Johnson, Coldplay solisti Chris Martin'den sekiz yıllık ilişkinin sonunda 2025 yazında ayrılmıştı.

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        Megan Fox, hamileyken Machine Gun Kelly'nin kendisini aldatması üzerine nişanlıyken ayrılmıştı. Çiftin Mart 2025'te Saga Blade adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

        Kelly, 2025'in sonlarından Ağustos 2026'ya kadar şarkıcı Role Model ile birlilktelik yaşamıştı.

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        #Machine Gun Kelly
        #aşk
        #ilişki
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