Ece Dizdar: Karavanda aile var

Günşiray, ilişkilerinin başlangıç sürecini ise şöyle anlatmıştı: WhatsApp'taki sınıf grubumuzda yelkenli teknem olduğunu söyleyip arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice "Gelirim" dedi. Sonrasında grup olarak gelme fikrinden vazgeçildi, sadece Hatice geldi. Öyle de devam etti.