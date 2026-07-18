Ece Dizdar: Karavanda aile var
Ece Dizdar ve Serdar Orçin, karavan tatillerinde bir süredir aşk yaşayan usta oyuncular Hatice Aslan ve Mahir Günşiray'ı ağırladı
Geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatlarını birleştiren oyuncu çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin, yaz tatilini karavanla gezerek geçiriyor. Çift, bu keyifli tatillerinde Hatice Aslan ve Mahir Günşiray'ı konuk etti.
Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Dizdar, fotoğraflara "Karavanda aile var, güzellerim gelmiş bugün" notunu düştü.
Şubat ayında ilişkilerini açıklayan Hatice Aslan ve Mahir Günşiray, 40 yıl önce üniversitede sınıf arkadaşı olduklarını belirtmişti.
Günşiray, ilişkilerinin başlangıç sürecini ise şöyle anlatmıştı: WhatsApp'taki sınıf grubumuzda yelkenli teknem olduğunu söyleyip arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice "Gelirim" dedi. Sonrasında grup olarak gelme fikrinden vazgeçildi, sadece Hatice geldi. Öyle de devam etti.