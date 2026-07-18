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        Haberler Magazin Ece Dizdar: Karavanda aile var

        Ece Dizdar: Karavanda aile var

        Ece Dizdar ve Serdar Orçin, karavan tatillerinde bir süredir aşk yaşayan usta oyuncular Hatice Aslan ve Mahir Günşiray'ı ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatlarını birleştiren oyuncu çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin, yaz tatilini karavanla gezerek geçiriyor. Çift, bu keyifli tatillerinde Hatice Aslan ve Mahir Günşiray'ı konuk etti.

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        Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Dizdar, fotoğraflara "Karavanda aile var, güzellerim gelmiş bugün" notunu düştü.

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        Şubat ayında ilişkilerini açıklayan Hatice Aslan ve Mahir Günşiray, 40 yıl önce üniversitede sınıf arkadaşı olduklarını belirtmişti.

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        Günşiray, ilişkilerinin başlangıç sürecini ise şöyle anlatmıştı: WhatsApp'taki sınıf grubumuzda yelkenli teknem olduğunu söyleyip arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice "Gelirim" dedi. Sonrasında grup olarak gelme fikrinden vazgeçildi, sadece Hatice geldi. Öyle de devam etti.

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        #Ece Dizdar
        #Serdar Orçin
        #hatice aslan
        #Mahir Günşiray
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