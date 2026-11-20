Eda Ece: Küçüktü, büyüdü
Oyuncu Eda Ece, 2024 yılında doğan kızı Mina İpek ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ece, kızıyla birlikte verdiği pozlara "Küçüktü, büyüdü" notunu düştü
Ünlü oyuncu Eda Ece, 2023 yılında Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturmuştu.
Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2024 yılında kızları Mina İpek'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Eşi ve kızıyla geçirdiği özel anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ece'den bu kez kızı Mina ile yeni bir paylaşım geldi.
36 yaşındaki oyuncu, kızıyla birlikte objektif karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın fotoğraflarını yayımlayan Ece, gönderisine "Küçüktü, büyüdü" notunu düştü.
"AÇIK SAHNE ÇEKMİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Eda Ece, evlilik ve annelik sonrasında kariyerindeki tercihlerin de değiştiğini dile getirmişti. Oyuncu, bu süreçte rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını belirterek, "Öpüşme sahnesi çekmiyorum. Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.