Ayşe Yüksel evlendi
Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, uzun süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile nikah masasına oturdu
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:44 Güncelleme:
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Daha önce Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 sezonlarında yarışan Ayşe Yüksel, geçtiğimiz yıl sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti.
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İkili, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlan yüzüklerini takmıştı.
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Nişan töreni sonrası hazırlıklarını tamamlayan çift, nikah masasına oturdu.