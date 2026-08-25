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        Haberler Magazin Ayşe Yüksel evlendi

        Ayşe Yüksel evlendi

        Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, uzun süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile nikah masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Daha önce Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 sezonlarında yarışan Ayşe Yüksel, geçtiğimiz yıl sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti.

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        İkili, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlan yüzüklerini takmıştı.

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        Nişan töreni sonrası hazırlıklarını tamamlayan çift, nikah masasına oturdu.

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        Ayşe Yüksel, mutlu gününe dair kareleri ise sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Ayşe Yüksel
        #Survivor
        #Sercan Saray
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