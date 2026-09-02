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        Haberler Dünyadan George ve Amal Clooney çifti Venedik Film Festivali için İtalya'da

        George ve Amal Clooney çifti Venedik Film Festivali için İtalya'da

        Açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak olan George Clooney, eşi Amal Clooney ile Venedik Film Festivali'ne şık bir giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        George ve Amal Clooney çifti, festival için Venedik'e ayak bastı.

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        Tekneyle taşınan Hollywood yıldızı ve avukat eşi, şıklıklarıyla dikkat çekti.

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        Amal Clooney, zeytin yeşili bir blazer ceket ve mini şorttan oluşan ipek takımıyla beğeni toplarken, George Clooney de siyah tişört ve açık gri pantolonla eşine uyum sağladı.

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        48 yıllık oyunculuk kariyeri olan 65 yaşındaki George Clooney, festivalin açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü olan Altın Aslan'ı alacak.

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        Dolayısıyla yarınki açılış töreninin çift için oldukça görkemli bir etkinlik olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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        İki çocuk annesi 48 yaşındaki Amal Clooney, geçen yılki Venedik Film Festivali'nde fuşya rengi, önü kısa arkası uzun elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

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        #George Clooney
        #Amal Clooney
        #Venedik Film Festivali
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