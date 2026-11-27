Hazar Ergüçlü: Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisiyle ilgili sosyal medyada çıkan iddialara tepki gösterdi. Ergüçlü, "Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı. İnsanların bunu tamamen tıklanmak için yaptığını düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Çok rezil ve utanç verici" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazar Ergüçlü, başrolünde yer aldığı 'Mutter' filminin kamera arkası görüntülerinin hem de ABD'de gerçekleştirdiği moda çekiminin yer aldığı derginin lasmanında gazetecilerle sohbet etti.
Ergüçlü, 'Mutter' filminin çekim sürecini anlatarak, "Film korku elementleri olan bir yapım. Ancak biz günlük güneşlik yaylalarda, kuzularla, ineklerle çok güzel vakit geçirdik. Gerçekten çok güzeldi. Hiç göründüğü gibi değildi" dedi.
Ergüçlü, "Zor bir film oldu. Karakter anlamında da zor bir karakterdi. Vizyona giriyoruz. Çok heyecanlıyız. Seyircinin tepkisini bir an önce merak ediyorum" ifadelerini kullandı. Filmi daha önce izleyenlerden olumlu yorumlar aldıklarını belirten oyuncu, "Beğenen de oldu, şaşıran da oldu. Dizilerdeki karakterlerimden tanıyan seyircimiz zaman zaman farklı bir beklenti içinde olabiliyor. Ama çok olumlu tepkiler aldık. Bu yüzden daha da heyecanlıyım" diye konuştu. Filmindeki karakterin psikolojik açıdan kendisini zorlayıp zorlamadığı sorusunu da yanıtlayan oyuncu, "Her rol zor. Bu karakter de aynı oranda zordu. Mekân gerçekten zorlayıcıydı. Karanlık bir atmosferi olan bir film. Onun dışında öyle çok zorlayıcı değildi" açıklamasında bulundu.
Psikolojik destek aldığına ilişkin sorulara da değinen Ergüçlü, bu konunun yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirterek, "Psikolojik tedavi deyince insanların mutlaka bir rahatsızlığı olması, büyük ve sıra dışı bir şey yaşıyor olması gerektiği düşünülüyor. Sanki destek alıyorsan mutlaka bir sorun yaşıyor olmalısın gibi bakılıyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Oyuncu olan herkesin bence yapması gereken bir şey. Zaten birçok oyuncu da yapıyor. Bu, bizim işimizin çok önemli bir kısmı" dedi. "Sanat deli işidir" sözleri üzerine ise "Her iş biraz deli işidir. Zor olmayan bir iş görmedim. Yaşamak için bile biraz delilik gerekiyor sanki" ifadelerini kullandı.
Final yapan 'İnci Taneleri'ndeki 'Dilber' karakterinin hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada yapılan yorumlar hatırlatılan Ergüçlü, "Yılmaz Erdoğan bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Bana bu fırsatı verdiği için her zaman ona minnettar olacağım. 'Dilber' kimsenin karşısına kolay kolay çıkacak bir karakter değil" ifadelerini kullandı. Kendisinin üzerinden büyük bir sanatçının karalanmaya çalışıldığını düşündüğünü belirten oyuncu, "Bir deli bir kuyuya taş atıyor ve olay inanılmaz yerlere gidiyor. Dizinin de Yılmaz Erdoğan’ın da değeri ortada. Bunları konuşmaktan bile çok utanıyorum ve çok üzgünüm" diye konuştu.
'Dilber' karakterini maddi nedenlerle kabul etmek zorunda kaldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Ergüçlü, "Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Bu şekilde anılmaktan çok utanıyorum. Adımın böyle kullanılması beni çok rahatsız ediyor" dedi. Oyuncu, sosyal medyadaki yorumlara ilişkin “İşimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Bir filmi sırtlayıp götürmeye, ortada bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunun bu kadar kolay lekelenmesi... Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı. İnsanların bunu tamamen tıklanmak için yaptığını düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Çok rezil ve utanç verici" ifadelerini kullandı.
Söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç hakkında da konuşan Ergüçlü, "Bu konularda ben bir şey söylemem. Avukatım gerekirse açıklama yapacaktır. Ama buna izin vermeyeceğim, buna müsaade etmem" dedi.
Türkiye’de kadın oyuncu olmanın zorluklarına da değinen Ergüçlü, "Kadın olmanın dünyada dezavantajı çok büyük. Çünkü maalesef hâlâ erkeklerin dünyasında yaşıyoruz. Bu zamanla değişiyor, yürütülen mücadeleyle değişiyor ve daha da değişecek" ifadelerini kullandı.