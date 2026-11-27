Psikolojik destek aldığına ilişkin sorulara da değinen Ergüçlü, bu konunun yanlış anlaşıldığını düşündüğünü belirterek, "Psikolojik tedavi deyince insanların mutlaka bir rahatsızlığı olması, büyük ve sıra dışı bir şey yaşıyor olması gerektiği düşünülüyor. Sanki destek alıyorsan mutlaka bir sorun yaşıyor olmalısın gibi bakılıyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Oyuncu olan herkesin bence yapması gereken bir şey. Zaten birçok oyuncu da yapıyor. Bu, bizim işimizin çok önemli bir kısmı" dedi. "Sanat deli işidir" sözleri üzerine ise "Her iş biraz deli işidir. Zor olmayan bir iş görmedim. Yaşamak için bile biraz delilik gerekiyor sanki" ifadelerini kullandı.