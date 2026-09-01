Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Bieber ve Hailey Bieber, Billie Eilish'in ağabeyinin düğününde tartıştı

        Justin Bieber ve Hailey Bieber, Billie Eilish'in ağabeyinin düğününde tartıştı

        Yakında sekizinci evlilik yıl dönümünü kutlayacak olan Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, Billie Eilish'in ağabeyinin düğününde gergin görünümleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Justin ve Hailey Bieber çifti, hafta sonunu düğünde geçirdi. İkili, Santa Barbara'da Billie Eilish'in ağabeyi Finneas O'Connell'ın Claudia Sulewski ile düğününe katıldı.

        2

        Düğünde başta Billie Eilish ve Bieber'lar olmak üzere pek çok yıldız isim hazır bulundu.

        3

        32 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 29 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber, düğün esnasında görüntülendiklerinde, aralarında bir gerilim olduğu izlenimini verdi.

        4

        Aralarında ciddi bir konuşma geçtiği görülen ikinin, birbirlerine sert bakışları dikkat çekti.

        5

        Hararetli konuşmalarının ardından, Justin Bieber'ın uzaklaşma anında Hailey Bieber'ın eşine bakışları, bir gerilim olduğuna işaret etti.

        6

        Çift, zaman zaman evliliklerinin sallantıda olduğu haberleriyle gündeme geliyor. Ancak her defasında samimi pozlarla aralarının iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar.

        Bieber çifti, bu ay sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

        7

        Çift, 13 Eylül 2018'de New York'ta evlenmişti. Bieber'lar ertesi yıl, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte büyük bir düğün töreni düzenledi ve daha sonra bu etkinliği YouTube'da yayımladı.

        8

        Evliliklerini çocukla taçlandıran ikilinin oğlu Jack Blues, 22 Ağustos'ta iki yaşına girdi.

        Hailey Bieber, Instagram'da oğluyla birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraf paylaştı ve altına şu açıklamayı yazdı: Tatlı bebeğimiz 2 yaşında. Mutlu yıllar Jack Blues.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #billie eilish
        #düğün
        #kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde konuşuyor
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu!
        Galatasaray, Deniz Gül transferini duyurdu!
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Vitrindeki ürünü satmayan işletmelere ceza
        Vitrindeki ürünü satmayan işletmelere ceza
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”