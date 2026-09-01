Justin Bieber ve Hailey Bieber, Billie Eilish'in ağabeyinin düğününde tartıştı
Yakında sekizinci evlilik yıl dönümünü kutlayacak olan Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti, Billie Eilish'in ağabeyinin düğününde gergin görünümleriyle dikkat çekti
Justin ve Hailey Bieber çifti, hafta sonunu düğünde geçirdi. İkili, Santa Barbara'da Billie Eilish'in ağabeyi Finneas O'Connell'ın Claudia Sulewski ile düğününe katıldı.
Düğünde başta Billie Eilish ve Bieber'lar olmak üzere pek çok yıldız isim hazır bulundu.
32 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 29 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber, düğün esnasında görüntülendiklerinde, aralarında bir gerilim olduğu izlenimini verdi.
Aralarında ciddi bir konuşma geçtiği görülen ikinin, birbirlerine sert bakışları dikkat çekti.
Hararetli konuşmalarının ardından, Justin Bieber'ın uzaklaşma anında Hailey Bieber'ın eşine bakışları, bir gerilim olduğuna işaret etti.
Çift, zaman zaman evliliklerinin sallantıda olduğu haberleriyle gündeme geliyor. Ancak her defasında samimi pozlarla aralarının iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar.
Bieber çifti, bu ay sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.
Çift, 13 Eylül 2018'de New York'ta evlenmişti. Bieber'lar ertesi yıl, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte büyük bir düğün töreni düzenledi ve daha sonra bu etkinliği YouTube'da yayımladı.
Evliliklerini çocukla taçlandıran ikilinin oğlu Jack Blues, 22 Ağustos'ta iki yaşına girdi.
Hailey Bieber, Instagram'da oğluyla birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraf paylaştı ve altına şu açıklamayı yazdı: Tatlı bebeğimiz 2 yaşında. Mutlu yıllar Jack Blues.